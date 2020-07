Difesa: conferenza “Caserme verdi”, strategie innovative tra ingegneria e architettura (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’iniziativa “Caserme verdi” inoltre ha la caratteristica di poter essere estesa ad altri impianti strategici dell’Esercito, anche all’Estero nelle operazioni internazionali, poiché non riservata esclusivamente a nuove realizzazioni, ma destinata anche a strutture già esistenti opportunamente rinnovate e potenziate grazie alla collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma e il mondo dell’Industria nazionale. La conferenza è stata inoltre trasmessa in streaming sui canali social della Forza Armata, ampliando la partecipazione di pubblico, di settore e non, per approfondire il progetto di ampio respiro che rappresenta la svolta green dell’Esercito italiano: un investimento nell’immediato con un immenso ritorno futuro per l’intera comunità. (Res)