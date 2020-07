Italia-Francia: Conte, sintonia con Eliseo su politica europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull'Europa che anche l'Italia vuole "c'è molta sintonia con la politica che sta perseguendo il governo francese". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel suo discorso a Palazzo Farnese a Roma per le celebrazioni della Festa nazionale francese del 14 luglio. "Italia e Francia sono chiamate a dare ai cittadini europei risposte europee", ha aggiunto Conte. "Come disse Delors nel 1993 'è veramente giunto il momento di ricollocare il fiore della speranza la centro del giardino europeo'", ha ricordato il premier per poi concludere: "Vogliamo un'Europa che non lasci indietro nessun membro della sua famiglia". (Rin)