Autostrade: Faraone (Iv), su Aspi Conte sia vero riformista, non in versione Di Battista

- Il presidente dei senatori di Italia viva Davide Faraone, intervenendo al Tg4, ha osservato in merito alla vicenda di Autostrade per l'Italia: "Bisogna distinguere due piani diversi: occorre individuare i responsabili del crollo del ponte di Genova e lo deve fare la magistratura, ma poi c’è una responsabilità politica che è quella di salvaguardare le aziende e i posti di lavoro. Chi fa confusione tra questi due ambiti fa demagogia - ha continuato il parlamentare di Iv - e non produce risultati. Il populismo rischia di regalare miliardi al concessionario e mandare a casa i lavoratori. Alle 21.30 Conte vede i capi delegazione - ha concluso Faraone -, vediamo cosa dice e speriamo che faccia il riformista e non sia in versione Di Battista". (Rin)