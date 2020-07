Italia-Francia: ambasciatore Masset, lavoriamo insieme per un’Europa più forte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia lavora insieme all’Italia per “un'Europa più forte, più solidale e più sovrana''. Lo ha detto l'ambasciatore francese, Christian Masset nel suo discorso per la festa del 14 luglio a Palazzo Farnese. “Abbiamo bisogno di un’Europa più forte solidale e sovrana”, ha spiegato Masset. "Insieme lavoriamo per la pace e la sua salvaguardia, insieme difendiamo la sovranità della Libia, insieme volgiamo condurre una transizione ecologica”, ha aggiunto l’ambasciatore. “Ci siamo mossi insieme per una risposa sanitaria coordinata a livello europeo e multilaterale, per l'approvvigionamento in farmaci e dispositivi, per un'alleanza globale per la ricerca sul vaccino di cui, signor presidente, lei è un grande promotore", ha affermato il diplomatico. Secondo l’ambasciatore, la crisi che attanaglia l’Unione europea per via del coronavirus necessita di una “risposta all'altezza della sfida storica che stiamo affrontando”, ovvero di “un momento di verità per l'Europa”.(Res)