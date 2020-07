© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl sindaco di Milano Giuseppe Sala prende parte alla conferenza stampa di aggiornamento del progetto "Forestami". All'incontro intervengono il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del mare Sergio Costa (in collegamento da Roma), l’assessore all'Urbanistica, Verde e Agricoltura del Comune di Milano Pierfrancesco Maran, il presidente del Comitato Scientifico di Forestami Stefano Boeri, il Project Manager di Forestami Fabio Terragni, il direttore scientifico di Forestami Maria Chiara Pastore, la presidente del Parco Agricolo Sud Milano Michela Palestra, il direttore del Parco Nord di Milano e Direttore Tecnico di Forestami Riccardo Gini, il vicepresidente di Fondazione Comunità Milano Carlo Marchetti e il consigliere di Fondazione Falck Irene Falck.Giardino della Triennale, viale Alemagna 6 (ore 11.30)L’arrivo della prima delle due talpe (tbm) della M4 alla stazione Solari, dopo aver scavato l'ultimo pezzo di galleria della tratta Centro. Presenti l’assessore alla Mobilità Marco Granelli, Guido Mannella (presidente CMM4), Webuild (Salini Impregilo) e Fabio Terragni (presidente M4 Spa).Cantiere Solari, ingresso da via Vincenzo Foppa e via Giuseppe Dezza (ore 13.30)Il sindaco di Milano Giuseppe Sala interviene alla video conferenza stampa di presentazione della "Agenda for a Green and Just Recovery", il programma di ripresa sostenibile ed equa post Covid-19 elaborato dalla "C40 Global Mayors Covid-19 Recovery Task Force" da lui guidata. Alla conferenza stampa prende parte, inoltre, il presidente del Board C40 Michael R. Bloomberg, il sindaco di Los Angeles e presidente di C40 Eric Garcetti e i sindaci di Freetown, Lisbona, Medellín, Melbourne, Montréal, New Orleans, Rotterdam, Seattle.Piattaforma Zoom (ore 16.15)REGIONEL’assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia, Fabio Rolfi, in provincia di Monza e Brianza per l’iniziativa #100aziendein100giorni. L’assessore visita, insieme al consigliere regionale Alessandro Corbetta, l’azienda agricola Augusto Frigerio, la società agricola Fortuna SS e l’azienda agricola Zafferanza. Al pomeriggio Rolfi incontra i produttori locali all’agriturismo AgroDolce Brianza. Concludere poi le visite all’azienda The Banker's Jam.Via Manin 26 Vimercate (ore 10.00)Via Santa Rita a Oreno (ore 11.00)Usmate Velate, località villa Angioletta (ore 12.00)Viale Piave 18 – Besana (ore 14.30)Via Isonzo a Besana Brianza (ore 15.30)(Rem)