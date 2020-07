Ue: premier spagnolo Sanchez, presidenza tedesca del Consiglio è "straordinaria fortuna"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidenza di turno della Germania del Consiglio dell'Unione europea è una "straordinaria fortuna" in un momento così difficile e il 17 e 18 luglio tutti i leader dei 27 Stati membri saranno chiamati ad una "sfida storica". Lo ha affermato il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, in una conferenza stampa al termine di un vertice bilaterale con il cancelliere tedesco, Angela Merkel, in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 luglio durante il quale si tenterà di giungere ad un accordo sul piano di ripresa, aggiungendo che la Spagna "farà tutto il possibile" in questa direzione. Secondo Sanchez, infatti, "non ci sarà ripresa se non ci sarà un accordo" che deve essere raggiunto entro il mese di luglio. La crisi scatenata dalla pandemia del coronavirus, ha aggiunto il leader spagnolo, ha aperto grandi opportunità per l'Europa se sarà capace di agire "in maniera coordinata e rapida" ed, allo stesso tempo, si renderà necessario anticipare molte tendenze già in atto, come il cambio climatico, la digitalizzazione, il rafforzamento del mercato unico e della sanità pubblica. Sanchez ha poi evidenziato che l'Unione europea non deve solamente guardare "al suo interno", assumendosi la "corresponsabilità" verso il futuro del continente africano che soffrirà pesanti conseguenze economiche a causa di questa "terribile" crisi.(Spm)