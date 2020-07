Pd: incontro al Nazareno con le categorie di taxi e Ncc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marco Simiani, responsabile Infrastrutture della segreteria del Partito democratico, ha sottolineato che "la discussione, alla luce dei cambiamenti dei tempi di lavoro e di vita causati dalla pandemia, ha portato a convergere su tre direttrici fondamentali". Parlando a margine della riunione che si è svolta oggi al Nazareno, in cui il Pd ha incontrato alcune delle principali sigle sindacali di taxi e di Ncc (Noleggio con conducente), Simiani ha aggiunto: "Si tratta di iniziare il confronto sui decreti attuativi legati al Ren (Registro elettronico nazionale), al foglio elettronico di servizio e alla disciplina sulle app. Inoltre di fornire aiuti economici a queste categorie. E soprattutto di estendere il trasporto pubblico locale anche a taxi ed Ncc. Quest'ultimo obiettivo - ha spiegato l'esponente del Partito democratico - è raggiungibile lavorando sui costi di esercizio, che potrebbero essere ammortizzati attraverso l'estensione del contributo pubblico alla mobilità anche a queste categorie. L'integrazione di questi trasporti migliorerebbe ed amplierebbe i servizi, oltre a facilitare gli spostamenti laddove non rientrino nel servizio metropolitano". Erano presenti all'incontro il sottosegretario al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Salvatore Margiotta, ed il capogruppo Pd in commissione Trasporti alla Camera, Davide Gariglio. (Rin)