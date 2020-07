Roma: Fd'I, M5s boccia mozione sgombero Castel Romano e pd scappa da aula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi si è votata "la nostra mozione che chiedeva di attuare l'ordinanza regionale che, solo dopo le ripetute denunce di Fratelli d'Italia, impone lo sgombero del campo Rom di Castel Romano, situato nella riserva naturale di X Malafede e oggetto di numerosi episodi di criminalità e teatro di reati ambientali". Lo si legge in una nota di Fratelli d'Italia firmata da Andrea De Priamo, capogruppo in Campidoglio, i consiglieri comunali Francesco Figliomeni e Lavinia Mennuni, Rachele Mussolini della lista civica 'Con Giorgia'. "La maggioranza grillina si è come al solito astenuta bocciando di fatto il documento e mostrando così la sua mancanza di volontà nell'attuare l'ordinanza e procedere allo sgombero del campo mentre il Pd ha addirittura abbandonato l'Aula. In sostanza due atteggiamenti similari che rappresentano in pieno le speculari responsabilità di queste due forze politiche sulla vicenda dei campi rom in generale e in particolare sul campo di Castel Romano. Fd'I continuerà a battersi affinché il campo sia sgomberato e l'area protetta bonificata e restituita alla sua vocazione naturale". (Com)