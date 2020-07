Ue: Conte, al lavoro per finalizzare accordo a Consiglio europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia è al lavoro insieme alla Francia affinché il negoziato in seno all'Unione europea per il fondo per la ripresa "sia finalizzato già al prossimo Consiglio europeo". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel suo discorso all'ambasciata francese a Roma per le celebrazioni del 14 luglio. "Lavoreremo affinché il Consiglio europeo sia pronto all'appuntamento con la storia. L'Italia e la Francia sono dal lato giusto della storia", ha affermato Conte che ha poi continuato: "Lavoreremo con tutte le nostre forze perché il negoziato sia finalizzato già al prossimo Consiglio europeo". La Francia, ha poi ricordato il premier, "ha giocato e continuerà a giocare un ruolo fondamentale nella costruzione paziente tra Stati membri" europei. "La proposta franco-tedesca ha aperto strada alla Commissione", ha aggiunto Conte. (Rin)