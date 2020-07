Coronavirus: Sardegna, da Regione via libera a test sierologici nei laboratori privati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore regionale sardo alla Sanità, Mario Nieddu, annuncia che "i test sierologici, con prelievo da sangue venoso o capillare, il così detto 'pungi dito', potranno essere eseguiti nei laboratori privati dell'isola autorizzati e accreditati sulla base della normativa regionale. I cittadini e le aziende, pubbliche e private avranno la possibilità di richiederli semplicemente presentando la prescrizione del medico". In riferimento alla delibera con la quale la Giunta Solinas ha approvato i criteri per l'utilizzo dei test sierologici per i singoli cittadini e nell'ambito dei percorsi di screening in contesti comunitari, Nieddu precisa che "non si tratta di strumenti diagnostici, in grado cioè di dirci se l'infezione è in corso. I test sierologici rilevano se un soggetto è entrato in contatto col virus, perché individuano la presenza dei relativi anticorpi. In caso di positività sarà quindi necessario effettuare il tampone naso-faringeo per stabilire la presenza del Covid-19". Nelle indicazioni della Giunta c'è l'obbligo da parte dei laboratori d'analisi di inserimento dei dati raccolti nel flusso informativo per le finalità di sanità pubblica. "I test sierologici", continua l'assessore, "possono essere utili nella ricerca e nella valutazione epidemiologica della circolazione virale per acquisire informazioni sulla effettiva prevalenza dell'infezione da Sars-Cov-2 nella popolazione generale o in comunità e aziende a maggiore rischio di diffusione, e consentire quindi il monitoraggio nel tempo dell'epidemia, nonché - conclude Nieddu - una valutazione dell'efficacia delle misure di prevenzione attuate in differenti contesti di vita e di lavoro". (Com)