- Sulla Libia "auspico si possa rafforzare la sinergia per una soluzione stabile, sostenibile e fondata sul dialogo". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel suo discorso all'ambasciata francese a Roma per le celebrazioni del 14 luglio. Il premier ha anche ricordato che con la Francia sono "tanti in campi in cui rafforzare la nostra cooperazione". (Rin)