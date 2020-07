Energia: Russia e Bielorussia trovano accordo su pagamenti per forniture di petrolio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Russia e Bielorussia hanno siglato un accordo che regola i termini di pagamento per la fornitura del petrolio russo. Lo dichiarato il primo ministro bielorusso Roman Golovchenko al termine dei colloqui oggi a Mosca con l’omologo russo Mikhail Mishustin. "Oggi abbiamo firmato due protocolli all'accordo intergovernativo sulla costruzione di una centrale nucleare e un accordo separato che regola i termini di esportazione della fonte di energia in Bielorussia", ha detto Golovchenko ripreso dall’agenzia di stampa “Ria Novosti”. Il premier di Minsk ha aggiunto che l'accordo riguardava i "pagamenti per la consegna di fonti energetiche".(Rum)