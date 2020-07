Roma: "chiusi per covid aperti per cultura", il lockdown ha lanciato musei nel digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiusi per Covid, aperti per cultura" è il tema della Giornata di studio che si è tenuta oggi sulla piattaforma Zoom, organizzata dalla Sovrintendenza Capitolina insieme a Icom Lazio, l'istituzione che coordina a livello regionale l'International council of museums, la principale organizzazione internazionale che rappresenta i musei e i suoi professionisti. Dalla nota dalla Sovrintendenza Capitolina si apprende anche che all'incontro hanno preso parte i referenti delle principali istituzioni culturali romane per fare il punto sulle attività svolte on line nella fase di lock down caratterizzata, da un lato, dal confinamento dei cittadini nelle proprie case e, dall'altro, dalla preclusione dell'accesso a tutti i luoghi fisici del patrimonio culturale. "La giornata di lavoro ha inteso costituire l'occasione – come sottolinea nella nota il vicesindaco di Roma Capitale, Luca Bergamo, che ha aperto il convegno - non tanto e non solo per riflettere sui dati qualitativi, prima ancora che su quelli quantitativi delle attività poste in essere per affrontare la quarantena, ma anche sulla necessità di ribadire come funzione cardine delle istituzioni sia quella di produrre cultura e conoscenza piuttosto che quella di farsi consumare dal turismo". (segue) (Com)