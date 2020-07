Roma: "chiusi per covid aperti per cultura", il lockdown ha lanciato musei nel digitale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo quadro "un ulteriore ambito di riflessione e approfondimento, che dall'esperienza di 'chiusura' si può trarre - ha aggiunto la Sovrintendente Capitolina ai Beni Culturali, Maria Vittoria Marini Clarelli, che ha coordinato i lavori –, riguarda l'utilità sociale di riservare una quota ai servizi gratuiti e a quali e quanti benefici le soluzioni digitali possano apportare in situazioni e ambiti di fragilità sociale (reclusione, malattie, ecc.). Senza tralasciare, infine, la necessità di approfondire come, e in che misura, il digitale può cambiare il nostro modo di comunicare il patrimonio". Di sicuro interesse i dati, il cui censimento è ancora in corso, che stanno emergendo dall'analisi del questionario predisposto da Icom Italia, illustrati da Alberta Campitelli, i quali evidenziano come, nel periodo di lockdown, forme di comunicazione digitale sono state attivate dal 90 per cento dei musei, con particolare attenzione alle collezioni, mentre solo il 20 per cento ha dedicato spazio alle collezioni nei depositi, che costituiscono l'essenza profonda del patrimonio culturale a cui poter attingere. "Un altro elemento critico su cui puntare l'attenzione – ha aggiunto Campitelli – si riferisce al fatto che solo il 18% dei musei ha stanziato fondi ad hoc per attivare forme più evolute di comunicazione digitale". (Com)