- La deputata di Forza Italia, Erica Mazzetti, rivolge "i più sinceri auguri e un in bocca al lupo ad Antonello Giacomelli per l'elezione a componente della Authority per le Comunicazioni. Pur schierati su due campi politici opposti, prima in città poi in Parlamento - continua l'esponente di FI in una nota -, non è mai mancato il rispetto personale e politico". (Com)