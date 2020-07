Tlc: Maiorino (M5S), buon lavoro a Giomi ad Agcom, sostegno convinto a donna competente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del gruppo parlamentare del Movimento cinque stelle al Senato, Alessandra Maiorino, afferma: "Oggi il Senato ha votato sulle Autorità Garanti per le comunicazioni (Agcom) e per la Privacy. La candidata proposta per Agcom dal Movimento cinque stelle è stata la professoressa Elisa Giomi, docente di sociologia della comunicazione, con un dottorato di ricerca in Comunicazione, Media e Sfera pubblica e diversi master acquisiti in Italia e all'estero. Proprio come prevede la legge - continua la parlamentare su Facebook -, la candidatura della professoressa Giomi è giunta alla fine di un percorso di selezione parlamentare del tutto indipendente, trasparente e aperto condotto da me con l'aiuto di altre colleghe e colleghi di Senato e Camera. I nostri criteri di selezione sono stati l'effettiva competenza nella materia e nelle funzioni dell'ente, l'onestà intellettuale e deontologica, l'assenza di conflitto di interessi, lo spessore culturale e la terzietà". Maiorino, poi, prosegue: "Elisa Giomi raccoglie tutti questi requisiti, e con la sua competenza, sensibilità e visione, porterà una ventata di aria fresca all'interno dell'autorità garante per le comunicazioni, che tanto può fare, nel prossimo settennato, per migliorare l'informazione e la comunicazione in questo Paese. Una donna competente, che il Senato, su nostra proposta ha votato - conclude l'esponente del M5s -, e che è motivo di orgoglio per il noi del Movimento cinque stelle e, ne sono certa, per l'Italia tutta. Buon lavoro, professoressa Giomi. Buon lavoro, Elisa". (Rin)