Usa-Tunisia: colloquio Pompeo e ministro Erray, focus su cooperazione bilaterale e crisi in Libia

- Il segretario di Stato Usa, Michael Pompeo ha avuto oggi una conversazione telefonica con il ministro degli Esteri tunisino, Noureddine Erray. Lo riferisce una nota del dipartimento di Stato Usa. Durante il colloquio le due parti hanno discusso del rafforzamento della nostra cooperazione nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, della maturazione delle relazioni bilaterali tra Stati Uniti e Tunisia e della promozione di una soluzione politica negoziata per porre fine al conflitto in Libia. Il segretario Pompeo ha riaffermato l'impegno degli Stati Uniti nella cooperazione economica con Tunisi, sottolineando la necessità di avere legami commerciali più forti per favorire il recupero dell’economia del paese nordafricano a seguito della pandemia di Covid-19.(Res)