Nuove graduatorie per l'assegnazione delle supplenze: il ministero indica la data di pubblicazione

- Durante un incontro tenuto tra ministero dell'Istruzione e sindacati del comparto scuola sono emerse diverse difficoltà interpretative sulla domanda di ammissione alle nuove graduatorie provinciali per l'assegnazione delle supplenze. E' quanto riferisce il sindacato Anief in una nota. "Nel corso dell’incontro odierno - spiega il sindacato - Anief ha chiesto tempi certi e rapidi per la pubblicazione delle graduatorie. Il ministero si è impegnato per la fine del mese di agosto quale termine ultimo di conclusione delle attività di valutazione e di pubblicazione delle stesse. Ancora non si conoscono le date di avvio della procedura e nemmeno se ci sarà un secondo incontro sulla domanda on line"."Siamo delusi – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief -. A questo punto i nostri rilievi sulle Gps, una ventina, si tramuteranno in altrettante tipologie di ricorsi. Così al Ministero si renderanno anche conto che la previsione del Consiglio superiore della pubblica istruzione sull’alto numero di contenziosi non era una ipotesi strampalata, ma una previsione realistica". "Prima di tutto - prosegue Pacifico - un’ordinanza non può superare una regola di natura regolamentare primaria. Poi, si calpesta il principio di affidamento. Si penalizzano, inoltre, tutti coloro che non sono in possesso dei 24 crediti formativi universitari, a iniziare dagli Itp ai quali è stato detto di non prenderli fino al 2025, che non possono ottenere una supplenza annuale". (Rin)