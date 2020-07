Rifiuti: commissione Lazio rinvia all'Aula esame del Piano regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seduta odierna della commissione consiliare, urbanistica, politiche abitative, Rifiuti, presieduta da Marco Cacciatore (Gruppo Misto), riunita alla Pisana, ha approvato, a maggioranza, il rinvio all'Aula della proposta di deliberazione consiliare n. 40 del 10 dicembre 2019, concernente "l'approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 7 comma 1 della legge regionale n. 27 del 1998 e smd". Il corposo documento, all'ordine del giorno della commissione con circa 280 emendamenti e subemendamenti, nei mesi scorsi era stato oggetto di una serie di audizioni con una quarantina di soggetti, tra associazioni di categoria, comitati di cittadini, sindacati. Presente l'assessore ai Rifiuti della Regione Lazio, Massimiliano Valeriani. In apertura dei lavori ha avanzato la proposta di rinvio all'Aula della maggioranza il vicepresidente della commissione Enrico Panunzi (Pd), sostenendo che è necessario portare a compimento il grande percorso iniziato per adempiere alle richieste provenienti dall'Unione europea. La consigliera Gaia Pernarella (M5s) ha manifestato "sconcerto" per la proposta della maggioranza, mentre per Fabrizio Ghera (Fd'I), "il rinvio sembra un procedimento forzato, non certo un gran capolavoro d'immagine per la maggioranza". (segue) (Rer)