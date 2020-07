Rifiuti: commissione Lazio rinvia all'Aula esame del Piano regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A favore si è pronunciato Emiliano Minnucci (Pd), mentre contro il rinvio sono intervenuti anche i consiglieri pentastellati Devid Porrello e Valentina Corrado. "Oggi la maggioranza ha chiesto il rinvio all'Aula senza votare gli emendamenti sul Piano Rifiuti. Il Piano rappresenta la priorità assoluta di questa commissione, che ha svolto un lungo lavoro in ascolto di comitati, territori, parti sociali anche durante i mesi di lockdown. Con questa decisione, Il loro contributo è stato semplicemente vanificato - scrive su Facebook il presidente della commissione Rifiuti del Consiglio regionale del Lazio Marco Cacciatore -. Gli emendamenti presentati erano meno di 300. Un numero contenuto, che si sarebbero potuto ragionevolmente esaminare in poche sedute di commissione. Rimandare all'Aula significa invece buttare la palla in calcio d'angolo, in un contesto dove valgono molto di più i vincoli di 'squadra', di appartenenza politica. E dove gli ordini di scuderia contano, quando si discutono temi sensibili come quello dell'Ato di Roma". (segue) (Rer)