Lavoro: Catalfo, riconvocato per lunedì prossimo tavolo su sicurezza (2)

- Il ministro aggiunge: "Dobbiamo incentivare le buone prassi aziendali e premiare le società che investono nella sicurezza e si impegnano nella formazione dei dipendenti alla prevenzione degli infortuni. Come dice l'articolo 38 della Costituzione, tutti i lavoratori - che siano questi subordinati o meno - devono avere gli stessi livelli di tutela in caso di infortunio e di malattia professionale da parte dell'Inail. Questo è stato il principio ispiratore, ad esempio, della norma sui rider di cui mi sono fatta promotrice. Per tutti questi motivi - conclude ancora Catalfo -, ho riconvocato per lunedì prossimo il tavolo per la sicurezza sul lavoro, al quale parteciperanno sindacati e imprese. Il mio impegno per far ripartire il Paese in piena sicurezza è massimo". (Rin)