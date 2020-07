Unindustria: Leodori, congratulazioni a Camilli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rivolgo al dottor Angelo Camilli le felicitazioni per la designazione alla presidenza di Unindustria Lazio". Lo scrive in una nota il vice presidente della Regione Lazio Daniele Leodori. "L'ampio consenso e lo spirito unitario che ha saputo raccogliere sono valori aggiunti per una nuova prestigiosa sfida che lo vedra' alla guida degli industriali del Lazio fondamentali per l'economia e il lavoro della nostra regione. Sfida che - aggiunge Leodori - vede e vedra' la Regione a fianco del sistema delle imprese, sostenendo la ripresa e lottando contro la burocrazia. A Filippo Tortoriello va il ringraziamento per il lavoro portato avanti in questi anni e per il dialogo costante, costruttivo con la Regione". (Com)