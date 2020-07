Argentina: coronavirus, riapertura progressiva delle scuole a partire da agosto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro ha pronosticato quindi che le province per le quali si analizza la ripresa in un secondo momento delle attività educative sono La Rioja, Mendoza, Córdoba y Entre Rio, mentre ancora lontane sono le prospettive di una riapertura delle scuole sia per le province patagoniche -a causa del freddo- sia per l'area metropolitana di Buenos Aires, (Amba) epicentro della pandemia nel paese dove si concentra oltre il 90 per cento dei contagi. Una volta decretata la ripresa delle lezioni verrà applicato il principio dell'obbligatorietà e le famiglie non potranno optare se mandare i figli a scuola o meno. Il ministro ha precisato ad ogni modo che a fronte di pericoli si può sempre fare marcia indietro. "Siamo coscienti che c'è un numero di alunni e docenti che rientra nella categoria a rischio e non potranno assistere alle lezioni, per questo dobbiamo rafforzare ulteriormente l'educazione a distanza", ha aggiunto Trotta. (segue) (Abu)