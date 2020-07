Scuola: il Ds non può imporre l'assegnazione di una classe all'insegnante, la sentenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assegnazione dei docenti alle classi deve essere effettuata applicando i criteri fissati dal Consiglio di istituto e tenendo conto del parere del Collegio dei docenti, pertanto il Dirigente scolastico (Ds) non può decidere d'imperio tale assegnazione. E' quanto si legge in una nota rilasciata dalla Gilda degli insegnanti, in cui si commenta una sentenza nel merito della Corte di Cassazione. "Rigettando un ricorso del Ministero dell´istruzione - si legge nella nota - la Suprema Corte ha spiegato che l´avvento della dirigenza scolastica non ha scalfito in alcun modo l´impianto democratico a cui è informato il modello gestionale e organizzativo delle Istituzioni scolastiche. Spetta al Consiglio di istituto, infatti, la decisione circa i criteri da seguire nell'assegnazione dei docenti alle classi. Quanto al collegio docenti, ha il compito di emanare un parere tecnico per motivare il provvedimento finale. Al Ds, infine, spetta l'onere di dare attuazione ad entrambe le delibere."Il dirigente scolastico - si legge ancora nella nota - è membro di diritto del Consiglio di istituto e presiede il Collegio dei docenti. Pertanto, partecipa a pieno titolo al processo di formazione delle decisioni collegiali, alle quali ha l'onere di dare esecuzione. I giudici di legittimità hanno spiegato, inoltre, che il mancato rispetto delle procedure previste dalla legge e dal contratto viola i principi di correttezza e buona fede. E tale violazione rende illegittimo e inefficace l´atto formato dal dirigente". "Auspichiamo - conclude la Gilda - che i dirigenti scolastici facciano tesoro dell´insegnamento della Suprema corte e che l´assegnazione dei docenti possa finalmente ritornare ad essere un procedimento trasparente e un'occasione di partecipazione democratica alle scelte di indirizzo delle Istituzioni scolastiche". (Rin)