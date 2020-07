Germania-Ue: Soeder (Csu) sostiene il fondo per la ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Baviera e presidente dell'Unione cristiano-sociale (Csu), Markus Soeder, sostiene il fondo europeo per la ripresa dalla crisi del coronavirus. È quanto afferma il quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”, riassumendo le dichiarazioni di Soeder nel corso della conferenza stampa con il cancelliere tedesco Angela Merkel, che ha incontrato oggi al castello di Herrenchiemsee, sull'isola del lago di Chiemsee in Baviera meridionale. In particolare, il presidente della Csu ha affermato che “l'Europa è in una fase difficile” e la Baviera sostiene il percorso del governo federale, volto a una rapida approvazione del fondo per la ripresa, possibilmente già al Consiglio europeo del 17 e 18 luglio prossimo. Per Soeder, infatti, “dare sempre le stesse risposte a nuove domande è un errore” e bisogna “saper saltare oltre la propria ombra” quando si tratta degli aiuti per la ricostruzione dell'Ue. (segue) (Geb)