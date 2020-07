Lavoro: De Pasquale (FI), appello di Sala su gabbie salariali rimarrà lettera morta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sala dice cose giuste sulle gabbie salariali e sullo smart working. A sinistra però non lo ascolta nessuno e quindi l'appello rimarrà lettera morta”. La pensa così il capogruppo di Forza Italia a Palazzo Marino, Fabrizio De Pasquale. “Milano - aggiunge l’azzurro - è frenata dalla chiusura degli uffici comunali che di ‘smart’ ha pochissimo perché a lavorare in sede sono 4000 dipendenti su 15.000 e il Comune non vuole rivelare quanti veramente dispongono di pc, smartphone e accessi ai server comunali”. (com)