Cina-Usa: Borrell, Ue può essere moderatore nel confronto e offrire un’alternativa

- Nello scontro tra Stati Uniti e Cina l’Unione europea può fungere da moderatore, offrendo un’alternativa. Lo ha affermato l’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Ue, Josep Borrell, nel corso della conferenza “Med2020 Virtual Dialogue” organizzata dall’Ispi. “Noi siamo tutti giorni sotto pressione per prendere una posizione di parte”, ha sottolineato Borrell, secondo cui l’Europa non può essere considerata “in mezzo” allo scontro tra Usa e Cina, dato che con Washington condivide il sistema politico democratico ed economico. “Noi non siamo nel mezzo, condividendo lo stesso sistema politico, ma abbiamo interessi diversi”, ha sottolineato Borrell. Il responsabile della diplomazia dell’Unione europea ha sottolineato che l’Europa deve avere un suo approccio alla questione, osservando che la grande questione non è il ruolo della Cina nel mondo, ma quale modello economico vuole seguire. “Noi possiamo fungere da moderatore, ma possiamo farlo, noi possiamo offrire un’alternativa”, ha sottolineato. Borrell ha inoltre fatto notare la grande “battaglia” narrativa tra i due Paesi avvenuta durante la pandemia di coronavirus con reciproci scambi di accuse: “Questo non è il momento di accusarci l’un l’altro. Ma è il momento della cooperazione”, ha concluso.(Res)