Puglia: Borraccino, un comitato ristretto per far ripartire la logistica

- "Con il presidente Giovanni Puglisi e gli altri componenti presenti abbiamo convenuto all'unanimità di demandare ad un comitato ristretto, formato dai presidenti delle due autorità portuali del Mar Jonio e del Mar Adriatico Meridionale, da un rappresentante ciascuno di Uniba e Poliba, da due rappresentanti di imprese ( una del versante Barese ed una della provincia di Taranto) e da un rappresentante dell'istituto tecnico superiore della logistica, il compito di stilare, in tempi celeri, un programma operativo da attuare nell'immediato per il rilancio della logistica nella nostra regione". Lo ha dichiarato in una nota l'assessore regionale Mino Borraccino tracciando le iniziative finalizzate a far riprendere il settore della logistica regionale in Puglia. (segue) (Ren)