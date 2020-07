Puglia: Borraccino, un comitato ristretto per far ripartire la logistica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Borraccino ha spiegato: "Il distretto della Logistica è uno dei distretti più importanti della nostra regione, che riunisce oltre 150 imprese del settore, più associazioni di categoria, sindacati, Enti locali e centri di ricerca, dalle grosse potenzialità per la crescita economica dei nostri territori". Borraccino ha concluso: "Alla luce anche dello sviluppo del Porto di Taranto, interessato da un momento positivo con i nuovi gestori, con la Zona Economica Speciale e la Zona Franca Doganale, possiamo guardare ad un futuro più roseo per il territorio jonico. Ci aspettiamo risultati lusinghieri dal punto di vista della crescita, della capacità produttiva delle imprese aderenti e soprattutto dal punto di vista delle ricadute occupazionali in tutta la regione Puglia". (Ren)