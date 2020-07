Giustizia: ministero, bando per 616 operatori tramite centri per impiego, in arrivo prime assunzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono iniziate le assunzioni relative al bando per il reclutamento di 616 unità di personale non dirigenziale nel profilo professionale di operatore giudiziario, mediante avviamento degli iscritti ai Centri per l’impiego. Lo riferisce una nota del ministero della Giustizia. Le prime selezioni sono state concluse nella regione Marche con l’assunzione di 24 unità che prenderanno servizio a partire dal 20 luglio e andranno a coprire i posti vacanti nel distretto di Corte d’Appello di Ancona. I prossimi reclutamenti riguarderanno il distretto di Genova (16 unità) e quello Firenze (11 unità). (segue) (Com)