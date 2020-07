Giustizia: ministero, bando per 616 operatori tramite centri per impiego, in arrivo prime assunzioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Queste assunzioni s’inseriscono nell’ambito del programma più vasto firmato lo scorso giugno 2019 dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede per circa 10.000 unità totali. Il bando per i 616 operatori giudiziari, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, per la copertura di posti vacanti negli uffici giudiziari delle regioni Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto, è partito lo scorso inverno e le Regioni e i distretti interessati stanno concludendo ora le varie procedure. Dopo lo stop dovuto all’emergenza per il coronavirus è, dunque, ripreso l’impegno del Ministero per supportare gli uffici giudiziari in una fase così delicata: l’immissione di nuove risorse rappresenta una leva fondamentale per incrementare l’efficienza del servizio. E' ormai prossima, infine, la pubblicazione delle sedi per gli ultimi scorrimenti dalla graduatoria per assistenti giudiziari e, dopo la pausa estiva, riprenderanno anche il concorso per funzionari e tutte le altre procedure concorsuali di assunzioni programmate e bloccate per l’emergenza Covid-19. (Com)