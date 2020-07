Coronavirus: Giannini (Lega), trasferimento migranti positivi al Celio ennesimo schiaffo a italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione da parte del governo di trasferire 13 migranti positivi al Covid-19 da Amantea al Celio di Roma, "rappresenta la vergogna delle vergogne dell'esecutivo Conte e l'ennesimo 'schiaffo' verso gli italiani". Lo afferma, in una nota, Daniele Giannini, consigliere regionale della Lega. "Se durante il lockdown per 60 milioni di italiani era addirittura un miraggio recarsi in ospedale da soli, curarsi per altre patologie, trovare una autoambulanza disponibile o effettuare un semplice tampone che magari avrebbe permesso di salvare numerose vite - aggiunge - oggi i migliori mezzi della Croce rossa italiana si metteranno a disposizione per permettere ad alcuni clandestini sbarcati poche ore fa nel nostro paese - e che non hanno mai versato 1 euro di tasse -, di alloggiare a spese nostre all'interno del centro militare romano portando in 'dote' alla città il virus cinese". "Il governo giallorosso - prosegue - anche in piena emergenza sanitaria ha triplicato gli sbarchi rispetto all'anno scorso. Conte, Di Maio e Zingaretti, oggi ci chiariscono in maniera definitiva che gli italiani abbandonati dalla nostra sanità in piena emergenza pagando un prezzo altissimo in termini di vite umane, vengono ancora una volta dopo gli immigrati che al contrario saranno curati con tutte le attenzioni del caso. Il ritorno dell'epidemia in autunno come già annunciato, oltre a essere causata dai clandestini, sarà dovuta solo ed esclusivamente per colpa di questo governo di incapaci". (Com)