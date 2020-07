Ue: Borrell su 5G, Europa deve avere un suo approccio, futuro dipende da capacità tecnologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul 5G l’Europa deve avere “un suo approccio” considerato che “il nostro futuro dipende dalla capacità di essere un leader in campo tecnologico”. Lo ha affermato l’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Ue, Josep Borrell, nel corso della conferenza “Med2020 Virtual Dialogue” organizzata dall’Istituto per gli studi di politica internazionale (Ispi). “La Cina è avanti in molti campi e penso che la battaglia sul 5G non riguardi solo la sicurezza nazionale, ma anche la tecnologia”, ha osservato Borrell, ricordando le polemiche a livello politico sull’uso della tecnologia cinese per il 5G. Secondo il responsabile della diplomazia Ue anche su questo aspetto l’Europa deve avere un suo approccio. “Il nostro futuro dipende dalla nostra capacità di essere leader in campo tecnologico”, ha sottolineato Borrell.(Res)