Usa: Biden svela piano da 2 mila miliardi di dollari per incentivare economia verde (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Punto focale della strategia del candidato Dem è l’obiettivo di “decarbonizzare” il sistema energetico Usa entro il 2035, cosa che richiede una forte accelerazione dello sviluppo di fonti rinnovabili e della capacità di immagazzinamento di energia degli Stati Uniti. Secondo i documenti presentati da Biden, per sostenere il piano occorrono investimenti da 2 mila miliardi di dollari in quattro anni nelle infrastrutture energetiche rinnovabili, nella realizzazione di auto elettriche e nella creazione di sistemi di trasporto di massa a zero emissioni. In particolare, l’entourage del candidato Dem ritiene possibile la creazione di un milione di nuovi posti di lavoro nell’industria automobilistica se gli Stati Uniti vinceranno la gara mondiale della produzione di veicoli elettrici. Secondo il piano di Biden, inoltre, i lavoratori sindacalizzati verrebbero impiegati per la realizzazione di trasporto pubblico a emissioni zero per le città statunitensi da oltre 100 mila abitanti, per la costruzione di quattro milioni di edifici e per la messa a norme di due milioni di case nei prossimi quattro anni. L’iniziativa punta anche alla creazione di una divisione speciale del dipartimento di Giustizia dedicata alla protezione delle comunità più esposte agli effetti dell’inquinamento. Le agenzie federali si vedrebbero attribuiti più poteri per perseguire crimini ambientali, con pene detentive previste anche per capi d’impresa. Biden si è inoltre impegnato a non autorizzare ulteriori operazioni di sfruttamento di idrocarburi attraverso la tecnica del fracking. (Nys)