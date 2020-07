Coronavirus: Gasparri, non abbassare guardia ma basta arroganza e confusione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Contro il coronavirus “non bisogna abbassare la guardia ma gli strumenti vanno usati in maniera appropriata”. Lo ha detto il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, intervenendo in Aula durante le dichiarazioni di voto dopo l’intervento del ministro della Salute Roberto Speranza sull’emergenza coronavirus. “Condivido ilgrido allarme lanciato dal presidente Casellati sul fatto che il parlamento sia diventato invisibile – ha sottolineato - . E’ stata creata una situazione caotica e inaccettabile anche da parte di alcuni enti. Ci sono stati confusione, arroganza e approssimazione. Perché spaventare turisti e operatori economici annunciando una proroga dell’emergenza fino al 31 dicembre? Avete tutti i poteri come governo. Quanto ci vuole a riunire un Cdm in presenza di emergenza? Non bisogna abbassare la guardia ma gli strumenti vanno usati in maniera appropriata”. Come opposizione, ha poi concluso Gasparri, “esigiamo rispetto e non vogliamo essere invitati all’ultima giornata degli Stati generali. Siamo preoccupati per la confusione che avete seminato”.(Rin)