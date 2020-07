© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, domani mercoledì 15 luglio terrà le comunicazioni in Parlamento in vista della riunione a Bruxelles del Consiglio europeo straordinario del 17-18 luglio 2020. Lo riferisce una nota della presidenza del Consiglio che dettaglia il programma degli interventi: ore 9 Camera dei deputati e ore 15 Senato della Repubblica. (Com)