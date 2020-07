© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Regione Lombardia, in una nota, comunica che "relativamente alla nuova ordinanza in materia di Covid-19 (che avrà particolare attinenza all'utilizzo della mascherina), la stessa verrà firmata dal presidente Attilio Fontana dopo la pubblicazione del dpcm che detterà i nuovi provvedimenti a livello nazionale. Ciò per assicurare - spiega la nota - coerenza tra le disposizioni del governo e quelle regionali". (Com)