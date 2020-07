Lazio: Mollicone (Fd'I), scandaloso finanziamento Regione a Cinema America

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il responsabile Cultura di Fd'I, capogruppo in commissione Cultura, deputato Federico Mollicone, in una nota dichiara: "La Regione Lazio finanzia con centinaia di migliaia di euro il Cinema America, un'associazione culturale che fa profitto. Il settore cinematografico è allo stremo, in questa situazione drammatica c'è chi, grazie ai finanziamenti pubblici, fa impresa". "Abbiamo denunciato questa situazione con il consigliere Colosimo in Regione. Un centro sociale di sinistra - conclude - che già occupava illegalmente il Cinema America, riceve fondi pubblici a pioggia: inaccettabile". (Com)