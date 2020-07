Fase 3: Salvini, si rischiano più morti di fame che di Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Rischiate di fare più morti per fame di quanti ne abbia fatte il virus”. Lo ha detto il leader della Lega intervenendo in Aula, al Senato, dopo l’informativa del ministro della Salute Roberto Speranza sull’emergenza coronavirus. "Non potete minacciare gli italiani di stare sotto ricatto in base al nulla – ha attaccato Salvini -. Nelle terapie intensive per fortuna sono rimaste solo 60 persone in tutte Italia. Smettetela di vendere l'Italia come il lazzaretto”.(Rin)