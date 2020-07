Lazio: Fd'I, bocciato ordine del giorno su "Pacco mamma"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella seduta odierna il Consiglio regionale del Lazio "ha respinto l'ordine del giorno presentato dal gruppo di Fratelli d'Italia che prevedeva l'istituzione del 'Pacco mamma', un progetto a favore della maternità consistente in una valigia completa di beni necessari al puerperio e ai primi giorni di vita del bambino". È quanto dichiara il gruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio. "L'aspetto che amareggia di più - aggiunge - è che la bocciatura da parte dei consiglieri della maggioranza è stata dettata solo da motivazioni ideologiche. Il partito che si professa democratico, infatti, ha ritenute pretestuosi i nostri riferimenti alle dichiarazioni del presidente Zingaretti sullo ius soli e ius culturale, senza considerare invece che la nostra proposta era rivolta anche alle mamme di qualsiasi nazionalità con cittadinanza italiana. Insomma in un momento in cui l'Istat certifica un drammatico calo delle nascite, il Consiglio regionale del Lazio si permette di rispedire al mittente un atto concreto a sostegno delle famiglie e un possibile incentivo proprio alla maternità". (Com)