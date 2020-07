© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' in corso, a Montecitorio, lo spoglio delle schede per l'elezione di due componenti il Garante per la protezione dei dati personali e di due componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom). In Aula si è, infatti, tenuta la votazione a scrutinio segreto. La seduta, intanto, è sospesa. (Rin)