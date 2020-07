Iran: Borrell, accordo sul nucleare grande successo per diplomazia europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accordo sul nucleare iraniano “è stato un grande successo della diplomazia europea e ha mantenuto le sue promesse". È quanto dichiarato dall’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Ue, Josep Borrell, nel corso della conferenza “Med2020 Virtual Dialogue” organizzata dall’Ispi. “Senza questo accordo l’Iran avrebbe potuto sviluppare la proprio deterrente nucleare, creando un nuovo fattore di instabilità nella regione”, ha dichiarato Borrell. Per il responsabile della diplomazia europea è necessario mantenere l’accordo, da cui gli Stati Uniti sono usciti in modo unilaterale nel maggio 2018. Infatti al momento "non vi è alcuna alternativa credibile e nessun accordo in grado di rimpiazzare l’intesa", raggiunta a Vienna proprio il 14 luglio del 2015, dopo quasi 12 anni di negoziati, ha ricordato l'Alto rappresentante. Inoltre per Borrell l’accordo ha rappresentato una finestra per gli investimenti e il commercio tra paesi occidentali e Iran.(Res)