Cultura: Pelonzi-Tempesta (Pd), ok in Campidoglio a mozione su biblioteche, ora Comune agisca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I locali di 39 biblioteche e 20 bibliopoint attivati presso le istituzioni scolastiche romane "saranno sanificati e adibiti allo svolgimento degli esami di profitto universitari, garantendo il rispetto delle norme primarie di sicurezza per gli studenti". È quanto prevede una mozione del Partito democratico approvata oggi in Assemblea capitolina. "La mozione – dichiarano il capogruppo Giulio Pelonzi e la consigliera Giulia Tempesta – impegna la sindaca e la giunta capitolina anche a istituire un indirizzo mail istituzionale a cui gli studenti potranno segnalare i propri disagi in merito a problematiche di connessione digitale e a garantire una qualità della connessione internet adeguata all'utilizzo di più piattaforme audio, video e streaming. Si tratta di un provvedimento molto importante visto che le biblioteche e i bibliopoint della Capitale sono chiusi ormai dall'otto marzo scorso per effetto del dpcm del giorno 8 marzo 2020. Restituire alla cittadinanza - aggiungono - e soprattutto agli studenti questi luoghi è prioritario: tutti gli atenei, pubblici e privati di Roma hanno disposto la prevalente somministrazione degli esami in modalità telematica a distanza, mentre la Regione Lazio ha già disposto l'investimento di 4.800.000 euro per consentire agli studenti universitari della Regione sprovvisti, l'acquisto di dispositivi elettronici che garantiscano la connettività digitale. Come ormai troppo spesso accade – concludono i consiglieri del Pd - mancava un'azione da parte del Comune di Roma. Ringraziamo i Giovani democratici di Roma che ci hanno sollecitato questa problematica e che l'hanno sostenuto fin da subito. Ci auguriamo che l'amministrazione Capitolina non disattenga gli impegni presi oggi e si metta subito al lavoro". (Com)