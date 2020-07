Trasporto aereo: Lega su Linate, governo ostaggio Cgil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Massimiliano Romeo, presidente dei senatori leghisti, con Simona Pergreffi capogruppo per la Lega in commissione Infrastrutture e trasporti al Senato dichiara in una nota: “Sulle infrastrutture al governo l’atteggiamento è un mix che possiamo definire Cgil-Venezuela. Ostaggio dei sindacati, schifati dall’impresa e dal libero mercato il risultato è un fallimento su tutti i fronti. Basta guardare a Linate, city airport chiuso per troppo tempo la cui riapertura - con necessario rodaggio - viene osteggiata dalla Cgil. Ci auguriamo che il governo non ceda al solito ricatto del sindacato italiano che sembra difendere tutto tranne il diritto al lavoro degli italiani. In tutto questo ci piacerebbe sentire la voce del Sindaco di Milano Beppe Sala. Dica qualcosa: c’è da difendere Milano - capitale economica del Paese - dai capricci della Cgil”. (Com)