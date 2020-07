Coronavirus: Gasparri, opposizione maggioritaria in Paese esige rispetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'opposizione è stata "sempre prudente, responsabilmente ha votato lo scostamento di bilancio ma il governo non ha mai ritenuto di collaborare respingendo ogni proposta della minoranza parlamentare. Ebbene, noi siamo probabilmente maggioranza nel Paese, siamo un pezzo importante della democrazia ed esigiamo rispetto". Lo ha detto il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, dopo le comunicazioni del ministro della Salute, Roberto Speranza. "Finora è prevalso il caos, l' approssimazione e l'arroganza nel governo e negli enti preposti agli interventi contro l'epidemia - ha aggiunto Gasparri - mentre il Parlamento, come ha rilevato giustamente la presidente del Senato, è diventato un luogo invisibile, scavalcato e ignorato. Si è andati avanti attraverso lo strumento dei dpcm, saltando a piè pari le Camere e mettendo da parte gli strumenti previsti dalla costituzione nei casi di urgenza e emergenza. Adesso si paventa la possibilità di prorogare l'emergenza e lo si vuol fare senza una vera e certa evidenza scientifica, solo perché ci sarebbe il rischio di una nuova ondata. E intanto, il governo non va in soccorso di Sicilia e Calabria dove dilaga l'immigrazione clandestina tra cui si contano numerosi positivi. Noi - ha concluso Gasparri - vogliamo che in quelle regioni arrivino navi di turisti non per la quarantena dei clandestini".(Rin)