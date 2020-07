Libia: Di Maio riceve Saleh, focus su dialogo politico e sblocco produzione petrolifera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’avvio di un dialogo politico tra le parti in conflitto in Libia e lo sblocco della produzione petrolifera sono stati i temi al centro dell’incontro alla Farnesina tra il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, e il presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk, Aghila Saleh. Secondo quanto riferisce un comunicato stampa del ministero degli Esteri, “il colloquio ha costituito l’occasione per confermare l’impegno italiano, nel quadro del Processo di Berlino, a favore del cessate il fuoco, di un dialogo intra-libico inclusivo e per una soluzione politica della crisi, obiettivi per il cui conseguimento Aghila Saleh può dare un contributo importante”. Nel corso del colloquio è stata poi affrontata, in particolare, la questione del possibile sblocco della produzione petrolifera. A questo riguardo, il ministro Di Maio ha sottolineato come la ripresa immediata dello sfruttamento delle risorse naturali libiche avrebbe un impatto positivo non solo sull’economia del Paese e sul benessere dei libici, ma anche sulle prospettive dei negoziati in ambito politico e di sicurezza.(Res)