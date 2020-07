© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rivolgo ad Angelo Camilli, designato alla presidenza di Unindustria, le congratulazioni per il prestigioso incarico che andrà a ricoprire dopo il voto dell'Assemblea". Lo scrive in una nota il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini. "Un sentito ringraziamento va a Filippo Tortoriello per quanto fatto negli ultimi quattro anni alla guida degli industriali del Lazio", conclude.(Com)