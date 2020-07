Lombardia: caso camici, sentiti da pm Milano informatori inchiesta giornalistica "Report"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati sentiti nei giorni scorsi dagli inquirenti milanesi gli informatori alla base dell'inchiesta del giornalista di "Report", Giorgio Mottola, sul caso dell'affidamento diretto per la fornitura da parte di "Dama spa", società gestita da Andrea Dini cognato di Attilio Fontana, a Regione Lombardia di 82.000 camici, copricapi e calzari sanitari per un valore (poi mai liquidato) di 513.000 euro. A loro gli investigatori del nucleo speciale di Polizia valutario della Guardia di Finanza, coordinati dai pm Furno-Scalas-Filippini, sarebbero arrivati già prima della messa in onda (8 giugno 2020) della puntata del programma di Rai 3. Inoltre dai primissimi accertamenti - da quanto si è saputo - risulterebbe che il costo proposto da "Dama spa" per il singolo camice rientrasse nella forchetta di prezzo individuata dalla task force regionale Dpi che escludeva le offerte più basse e quelle più alte. Dopo una giornata di pausa domani riprenderanno le audizioni di testimoni mentre deve essere ancora fissata una data per l'interrogatorio richiesto dal direttore generale dimissionario di "Aria spa", Filippo Bongiovanni, indagato insieme a Dini per turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente.(Rem)