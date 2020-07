Migranti: Bordonali (Lega), no all’invio in Lombardia e a Brescia di quelli sbarcati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata della Lega Simona Bordonali, ex assessore all’immigrazione di Regione Lombardia, in una nota esprime la sua contrarietà all'invio in Lombardia dei migranti sbarcati a Lampedusa. "In Italia, dopo il Covid, sta tornando una nuova emergenza data dall’incapacità o peggio dalla volontà di non gestire il problema dell’immigrazione nel nostro paese. Situazione aggravata dall’arrivo di migranti positivi al Covid e le conseguenti quarantene a cui devono essere sottoposti. L’hotspot di Lampedusa è in tilt: oltre 800 migranti in una struttura pensata per ospitare meno di 100 persone. Stanno tornando i numeri della gestione pre-Salvini”, denuncia Bordonali. "Il ministro Lamorgese - prosegue - è intenzionata a inviare in Lombardia gli immigrati sbarcati e conseguentemente nei prossimi giorni potrebbero arrivare anche a Brescia. La Lega è decisamente contraria all’arrivo di queste persone nelle aree messe in ginocchio dal Covid e in cui la situazione sanitaria non è ancora definitivamente risolta". (segue) (com)