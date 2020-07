Migranti: Bordonali (Lega), no all’invio in Lombardia e a Brescia di quelli sbarcati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Lombardia negli anni dei governi di sinistra è stata la regione che ha dovuto ospitare il più alto numero di immigrati sbarcati. Oggi i parametri utilizzati in passato (ovvero la popolazione residente) per la suddivisione sul territorio nazionale non possono più essere validi. La Lombardia oggi non può e non deve accogliere nessuno che possa mettere ulteriormente a rischio la salute dei lombardi. Brescia, in particolare modo, non può permettersi di 'ospitare' immigrati a rischio", prosegue la deputata leghista, che in conclusione si augura che anche il sindaco Del Bono "si opponga come me ad una richiesta assurda arrivata dal governo Pd-5 stelle che scarica sui territori i problemi che non sa o non vuole gestire". (com)